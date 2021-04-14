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    • 15.04.2021 00:53
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    CHP'li şarkıcı "şizofren" olduğunu söyleyince Sağlık Bakanı cevap verdi

    Sağlık Bakanı , CHP'li şarkıcı ve Twitter trolü 'un "Tavan yapan lardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum" diyerek kendisini mention'layan paylaşımına, "Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez" diyerek cevap verdi.

    Bakan Koca'dan CHP'li Athena'ya güzel yanıt

    'de sağlık ordusu salgınla canla başla mücadele ederken vatandaş tedbirlerine yeterince uymadığı için rekor sayılarına ulaştık.

    Bu zorlu süreçte siyasi kazanım elde etmek için temelsizce devleti suçlayan isimlerden birisi de CHP'li şarkıcı ve son zamanların Twitter trolü oldu.

    ÖZOĞUZ: ŞİZOFREN OLDUK

    Özoğuz, Bakan Koca'nın hesabını kendi tweetinde ekleyerek "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongreye falan da yok. Sayın @drfahrettinkoca Aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi Aşılasanız acaba, belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?" paylaşımını yaptı.

    "GÖKHAN BEY KARDEŞİM..."

    Özoğuz'a 'Kardeşim' diye seslenen Bakan Koca naif üslubuyla şöyle yanıtladı:

    "Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

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    Haberler Güncel CHP'li şarkıcı Gökhan Özoğuz "şizofren" olduğunu söyleyince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi