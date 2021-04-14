Türkiye'de sağlık ordusu salgınla canla başla mücadele ederken vatandaş koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadığı için rekor vaka sayılarına ulaştık.

Bu zorlu süreçte siyasi kazanım elde etmek için temelsizce devleti suçlayan isimlerden birisi de CHP'li şarkıcı ve son zamanların Twitter trolü Gökhan Özoğuz oldu.

ÖZOĞUZ: ŞİZOFREN OLDUK

Özoğuz, Bakan Koca'nın hesabını kendi tweetinde ekleyerek "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongreye falan da yok. Sayın @drfahrettinkoca Aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi Aşılasanız acaba, belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?" paylaşımını yaptı.

"GÖKHAN BEY KARDEŞİM..."

Özoğuz'a 'Kardeşim' diye seslenen Bakan Koca naif üslubuyla şöyle yanıtladı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

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