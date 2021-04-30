Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar: Sputnik V, Biontech ve Sinovac aşıları, Hindistan varyantı...





Antalya'da yapılan toplantıda Isparta ve Burdur ile 3 ilin tedbirlerini, sağlık çalışmalarını her yönüyle ele aldıklarını, değerlendirdiklerini anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Bugün virüs hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerinde daha hareketlilik gerçekleşti. Başka illerden kısıtlama süresini turizm bölgelerinde geçirmeye karar veren vatandaşlarımızın hareketliliğine sebep oldu. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da bir durum değerlendirmesi yaptık."

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Aşı programında planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve birinci doz aşısını olmuş vatandaşların ikinci doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ettiklerini aktaran Koca, daha fazla aşı temin edildikçe günlük aşılama miktarının da artacağını söyledi.

Bugün itibarıyla Türkiye'de üçüncü bir aşı kullanımına onay verildiğine işaret eden Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Sputnik V aşısının acil kullanım onayını bugün verdiğini dile getirdi.

BioNTech aşısı hakkında bilgi veren Koca, "BioNTech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planladığı şekilde sevk edilmeye devam edecektir." dedi.