Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar: Sputnik V, Biontech ve Sinovac aşıları, Hindistan varyantı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede acil kullanımına onay verilen Sputnik-V ile ilgili 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
Koca, Antalya İl Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiğini, bu durumdan çok memnun olduklarını ifade etti.
"BİLİMSEL BİR KARARDIR"
BioNTech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulunun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığını belirten Koca, "Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır." dedi.
Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da hazırda var. Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz."
BİONTECH VE SİNOVAC AŞILARI...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilmiş olacağını belirterek, "Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planladığı şekilde sevk edilmeye devam edecektir." dedi.
Koca, Antalya'da Sağlık İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen Antalya, Isparta ve Burdur İl Değerlendirme Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Antalya'da yapılan toplantıda Isparta ve Burdur ile 3 ilin tedbirlerini, sağlık çalışmalarını her yönüyle ele aldıklarını, değerlendirdiklerini anlatan Koca, şöyle konuştu:
"Bugün virüs hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerinde daha hareketlilik gerçekleşti. Başka illerden kısıtlama süresini turizm bölgelerinde geçirmeye karar veren vatandaşlarımızın hareketliliğine sebep oldu. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da bir durum değerlendirmesi yaptık."
AŞILAMA ÇALIŞMALARI
Aşı programında planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve birinci doz aşısını olmuş vatandaşların ikinci doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ettiklerini aktaran Koca, daha fazla aşı temin edildikçe günlük aşılama miktarının da artacağını söyledi.
Bugün itibarıyla Türkiye'de üçüncü bir aşı kullanımına onay verildiğine işaret eden Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Sputnik V aşısının acil kullanım onayını bugün verdiğini dile getirdi.
BioNTech aşısı hakkında bilgi veren Koca, "BioNTech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planladığı şekilde sevk edilmeye devam edecektir." dedi.