Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Bartın'da, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yol projesini inceledi.
Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 2003'ten bu yana deniz, kara, hava ve demir yolları ile haberleşme alanında 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.
"YOL MEDENİYETTİR"
"Yol medeniyettir." diyerek çok iddialı ulaştırma projelerini tamamlayıp halkın hizmetine sunduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bu işlerin Türkiye'nin ekonomik potansiyelini hayata geçirmesi yönünden önemli katma değer sağladığını ve ülkenin her noktasında sanayiyi, tarımı, turizmi canlandırdığını belirtti.
Kara yollarıyla illerin birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağlandığına, Türkiye'de ulaşımın çehresinin değiştiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı, 3 bin 523 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 602 kilometreye yükselttik. 2003 yılından bu yana 3 bin 492 köprü ve viyadük yaptık. Köprü ve viyadüklerimizin uzunluğunu ise 703 kilometreye çıkardık." diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, ülke genelindeki bu büyük projelerden Bartın'ın da hak ettiği payı aldığını belirterek, kentte yapılan çalışmalara değindi.
Bartın'daki kara yolu yatırımlarına 1993-2002'de sadece 115 milyon lira harcama yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, 2003-2020'de bu miktarı 35 kattan fazla artırarak 4 milyar 84 milyon liraya yükselttiklerini kaydetti.
Karaismailoğlu, 2003-2020'de Bartın'da 57 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesiyle birlikte 3 tek tüp ve 3 de çift tüp tünel olmak üzere toplam 11 bin 787 metrelik 6 tünel yaptıklarını anlattı.