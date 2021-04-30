PROJENİN 2023'TE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ettikleri şantiyenin yer aldığı Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun toplam uzunluğunun 147,5 kilometre olduğunu, bunun 77,5 kilometresinin de Bartın sınırları içinde bulunduğunu dile getirdi.

Projede, 7 tek köprü, 10 çift köprü, 2 köprülü kavşak, 1 tek tüp tünel ve 7 çift tüp tünel bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Projede şimdiye kadar 56,2 kilometrelik bölünmüş yol, 5 tek köprü, 8 çift köprü, 1 köprülü kavşak ile birlikte Cumayanı viyadüğü, 1 tek tüp Amasra ve 3 çift tüp tünel (T1, T2 ve T3) tamamlandı." dedi.

Çalışmalarına yoğun şeklide devam ettikleri ve 2023'te tamamlanması öngörülen proje bedelinin 4 milyar 603 milyon 621 bin lira olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Batı Karadeniz Bölgemizde İstanbul'dan Cide'ye kadar, zorlu coğrafi şartlara sahip bölgede doğu-batı yönünde ulaşımın güvenli, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Batı Karadeniz yeşiliyle mavisiyle bir yeryüzü cennetidir. Aynı zamanda endüstriyelleşme ve doğal kaynaklar bakımından da son derece üretken bir bölgemizdir. İnanıyoruz ki çalışkan ve aydınlık insanlar yetiştiren bu bölgede yapılan her bir yatırım yakın gelecekte katbekat geri dönecektir." diye konuştu.