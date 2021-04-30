İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu! Evini imalathaneye çevirmişler!

POLİS BASKINI KAMERADA

Uyuşturucu yetiştirilen eve yapılan baskın polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, odada saksı içinde yetiştirilen Hint keneviri, uyuşturucu üretim düzeneği ele geçirildi. Yapılan baskında Rıza O. gözaltına alındı. Rıza O. ifadesinin alınmasının ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.