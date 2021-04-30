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    • 01.05.2021 06:07
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    SON DAKİKA: nden 1 Mayıs açıklaması: O yollar trafiğe kapatıldı

    Son dakika haberine göre, tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.

    İHA
    Valilik duyurdu! O yollar trafiğe kapatıldı

    tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada,

    "İlimizde, 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır " denilerek Beyoğlu Mete Caddesi, Sıra Selviler Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesi trafiğe kapatılacağı ifade edilirken alternatif güzergahlar olarak Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs açıklaması: O yollar trafiğe kapatıldı