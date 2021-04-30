Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Zincirlikuyu Caddesi'nde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan evsiz kadın, çalışma sırasında ağzı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştü.
Yaşlı kadının bağırması üzerine vatandaşlar yardıma giderek, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
2 METRE DERİNLİKTEN İTFAİYE ÇIKARDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda kadını yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurdan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, kanalizasyon çukuru çevresinde önlem aldı.