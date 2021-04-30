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    • 01.05.2021 05:47
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    Son dakika: 'nda korku dolu anlar! Bir kadın kanalizasyon çukuruna düştü

    Son dakika haberi... 'nda gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. 'nde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan evsiz kadın, çalışma sırasında ağzı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştü.

    Beyoğlu'nda korku dolu anlar!

    Son dakika haberi... 'nda gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. 'nde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan evsiz kadın, çalışma sırasında ağzı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştü.

    Yaşlı kadının bağırması üzerine vatandaşlar yardıma giderek, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    2 METRE DERİNLİKTEN İTFAİYE ÇIKARDI
    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda kadını yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurdan çıkardı.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Belediyesi zabıta ekipleri, kanalizasyon çukuru çevresinde önlem aldı.

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