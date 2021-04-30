KISA, ORTA VE UZUN SÜRELİ VADELERDE YAPILACAK

Uygulama takvimi 2 yıl olarak belirlenen Eylem Planı'nda yer alan her bir faaliyet için, kısa (1 ve 3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) süreli vadeler belirlendi. Ayrıca niteliği gereği bazı faaliyetler açısından sürekli bir takvim öngörüldü.

Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi amacıyla bütün bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarını en üst düzeyde takip edilmesi için İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Kurula Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.