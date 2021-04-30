Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile netlik kazanan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi Adalet Bakanlığı internet sitesinde Türkçe ve İngilizce yayınlandı.
Eylem planında "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amaçlanıyor.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili takvim belli oldu. Hak ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesini hedefleyen Eylem Planı'nın uygulama takvimi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle netleşti. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.
KISA, ORTA VE UZUN SÜRELİ VADELERDE YAPILACAK
Uygulama takvimi 2 yıl olarak belirlenen Eylem Planı'nda yer alan her bir faaliyet için, kısa (1 ve 3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) süreli vadeler belirlendi. Ayrıca niteliği gereği bazı faaliyetler açısından sürekli bir takvim öngörüldü.
Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi amacıyla bütün bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarını en üst düzeyde takip edilmesi için İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Kurula Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
İNSAN HAKLARI EYLEM PLANININ UYGULANMASI VE İZLENMESİ
Genel olarak Eylem Planı'nda yer verilen toplam 393 faaliyetin 285'i süreli,108'i ise niteliği gereği sürekli olarak öngörüldü. 285 süreli faaliyetten 1 ay içinde 6, 3 ay içinde 40, 6 ay içinde 84, 1 yıl içinde 131, 2 yıl içinde ise 24'ünün gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylece Eylem Planında öngörülen süreli faaliyetlerin yüzde 90'ından fazlasının 1 yıl içinde uygulamaya geçmesi amaçlanıyor.