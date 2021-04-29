Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayımladı. Başkan Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 2 Mart 2021'de kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.
Eylem Planı'nın, On Birinci Kalkınma Planı ile Yargı Reformu Strateji Belgesi temelindeki reform iradesinin bir devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığını belirten Erdoğan, "Eylem Planı'nda detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey bir farkındalık ve daha güçlü bir insan hakları koruma sisteminin oluşturulması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartların yükseltilmesiyle, demokrasinin vatandaş memnuniyetine odaklı şekilde güçlenme sürecinin yeni bir ivme kazanacağını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen Eylem Planı'nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için 'kısa' (1 ve 3 ay), 'orta' (6 ay ve 1 yıl) ve 'uzun' (2 yıl) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu süreler azami niteliktedir. Bazı faaliyetler yönünden ise niteliği gereği 'sürekli' bir takvim öngörülmüştür.