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    • 30.04.2021 14:13
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    SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından 'alkol satışı' açıklaması: Hukuki müracaatlar başlatılacak

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, bazı haber sitelerinin yayınladığı yanlış bilgilendirme içeren haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, resmi kurumlar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklama sosyal medyada konuşulan alkol satışıyla ilgili yasağın kalktığına yönelik paylaşımların ardından geldi. Bakanlık yanlış bilgilendirmelerle ilgili hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.

    Bakanlıktan flaş 'alkol satışı' açıklaması!

    İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

    Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.



        'ALKOL YASAĞI KALKTI' HABERLERİ ÇIKMIŞTI
        Bugün birçok internet sitesinde, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı'nın açıklamasına dayandırılarak 'alkol yasağı'nın kalktığı öne sürülmüştü.



        ALKOL YASAĞI İLE İLGİLİ BAKAN SOYLU NET KONUŞMUŞTU
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söylemişti: "Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz"

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