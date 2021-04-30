SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından 'alkol satışı' açıklaması: Hukuki müracaatlar başlatılacak





ALKOL YASAĞI İLE İLGİLİ BAKAN SOYLU NET KONUŞMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söylemişti: "Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz"

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