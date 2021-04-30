Yeni ayın gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihi merakla araştırılıyor. İslam alemi on bir ayı sultanı Ramazan ayını ibadet, oruç ve dualarla geçiriyor. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı ibadet ve oruçlarla geçiriyor. Peki, Ramazan bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2021 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi nedir? İşte detaylar...
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
KAMUDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.
Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.