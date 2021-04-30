Alkol yasağı kalktı mı? Alkol satışı serbest mi? Marketlerde alkol yasağı var mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALKOL YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları özetle şöyle:

* Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı süre uzun. Dünyada da birçok kısıtlama var. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.

* Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu.