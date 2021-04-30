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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 08:20
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    • 30.04.2021 08:27
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın kararı 'de! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

    Son dakika haberine göre, 'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

    İşte çıkarma yasağı uzatıldı!

    'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

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