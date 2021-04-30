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    • 01.05.2021 02:33
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    E-devlet'ten izin belgesi almayanlara uyarı! O belgelerin geçerliliği Pazar günü sona erecek

    le mücadele kapsamında 'de 17 gün sürecek bir tam kapanma dönemine girilmiş durumda. Bu kapsamda bazı vatandaşlar tam kapanma süresince kullanmak üzere e-Devlet'ten izin belgesi alıyor.   ekipleri muafiyet kapsamında bulunan kişilere "e-Devlet" konusunda uyarıda bulundu.

    E-devlet'ten izin belgesi almayanlara uyarı!

    le mücadele kapsamında 'de 17 gün sürecek bir tam kapanma dönemine girilmiş durumda. Bu kapsamda bazı vatandaşlar tam kapanma süresince kullanmak üzere e-Devlet'ten izin belgesi alıyor. ekipleri muafiyet kapsamında bulunan kişilere "e-Devlet" konusunda uyarıda bulundu.

    Kırıkkale Valiliği koordinesinde tarafından başlatılan "şok denetim" uygulamasında koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

    Risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renkli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de gece-gündüz denetimler sürüyor. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan ortak denetimde, kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi. İl Salgın Denetim ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere kişilere 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

    İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, muafiyet kapsamında bulunan kişilere "e-Devlet" uyarısı yaptı. İş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğunu hatırlattı.

    E-Devlet üzerinden alınan "çalışma izin belgesi" ile iş yerine gidebileceğini bildirdi.

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    Haberler Güncel E-devlet'ten izin belgesi almayanlara uyarı! O belgelerin geçerliliği Pazar günü sona erecek