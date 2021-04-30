Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Antalya ve çevre iller Isparta Burdur'daki durumunu görüşmek için gittiği Antalya'da toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantı öncesi 17 günlük tam kapanmanın önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca şunları söyledi:

NEDEN 17 GÜNLÜK KAPANMA?

"Antalya'da bugün yapacağımız çalışmada hem yerinde incelemelerde bulunacağız hem de çevre illeri değerlendireceğiz. Antalya'daki çalışmalarımıza sayın valimizle de görüşerek genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalardaki artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındı.