Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Antalya ve çevre iller Isparta Burdur'daki durumunu görüşmek için gittiği Antalya'da toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantı öncesi 17 günlük tam kapanmanın önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca şunları söyledi:
NEDEN 17 GÜNLÜK KAPANMA?
"Antalya'da bugün yapacağımız çalışmada hem yerinde incelemelerde bulunacağız hem de çevre illeri değerlendireceğiz. Antalya'daki çalışmalarımıza sayın valimizle de görüşerek genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalardaki artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındı.
İki haftadır uygulanan tedbirlerin düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.
"TAM KAPANMA ZARURET HALİNİ ALMIŞTI"
Pandeminin Antalya'daki seyrini sayın Valimizle konuştuk. Antalya'daki sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları istişare etme fırsatı bulduk. 14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında yeni bir pik dönemi yaşadık. Tam kapanma bir zaruret halini almıştı.
"BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını iller bazında her hafta düzenli olarak yayınlamaktayız. Yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'yı detaylarıyla değerlendireceğiz. Hedefimiz hasta sayımızı ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak.