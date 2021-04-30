Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2021 12:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2021 13:20
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 17 günlük tam kapanma! Sağlık Bakanı : İki haftadır uygulanan tedbirler istediğimiz düşüşü sağlayamadı

    Son dakika haberleri.. Türkiye genelind 17 günlük tam kapanma başlarken Sağlık Bakanı Dr. da Antalya'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Antalya ve çevre iller Isparta Burdur'daki durumunu görüşmek için gittiği Antalya'da toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantı öncesi 17 günlük tam kapanmanın önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca şunları söyledi:

    NEDEN 17 GÜNLÜK KAPANMA?
    "Antalya'da bugün yapacağımız çalışmada hem yerinde incelemelerde bulunacağız hem de çevre illeri değerlendireceğiz. Antalya'daki çalışmalarımıza sayın valimizle de görüşerek genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Son haftalardaki artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındı.

    İki haftadır uygulanan tedbirlerin düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.

    "TAM KAPANMA ZARURET HALİNİ ALMIŞTI"
    Pandeminin Antalya'daki seyrini sayın Valimizle konuştuk. Antalya'daki sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları istişare etme fırsatı bulduk. 14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında yeni bir pik dönemi yaşadık. Tam kapanma bir zaruret halini almıştı.

    "BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"
    Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını iller bazında her hafta düzenli olarak yayınlamaktayız. Yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'yı detaylarıyla değerlendireceğiz. Hedefimiz hasta sayımızı ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak.

        "SIRASI GELEN VATANDAŞIMIZ AŞI OLSUN"
        Antalya'da şu an yatak doluluk oranımız yüzde 47.7'ye yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.3'e düşmüş oldu. Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden.

        65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı Antalya'da yüzde 85. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

        Buradan Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için gün boyunca buradayız. Akşam toplantımızın sonuçlarıyla sizi bilgilendireceğiz. Yoğun mücadeleniz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır. Hepinize teşekkür ediyorum."

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Thodex'in gizli yöneticisi bakın kim çıktı! Milyonluk para transferleri...
        Haberler Güncel SON DAKİKA: 17 günlük tam kapanma! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İki haftadır uygulanan tedbirler istediğimiz düşüşü sağlayamadı