Bankada parası olanlar dikkat! Sahte evrakla milyonluk vurgun!

İzmir'de sahte banka evrakıyla iş ortağı ve arazi alımı için görüştüğü bir kişinin 3 milyon 540 bin lirasını dolandıran şüpheli ile sahte evrakları hazırlayıp bastıkları suçlamasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı.
Bir bankanın İzmir şubesindeki güvenlik görevlileri, iki kişinin şubeye girerek para bozdurduğu ve daha sonra dışarıda bekleyen başka bir kişiye evrak verdiklerini görerek şüpheli hareketleri nedeniyle polise ihbarda bulundu.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ay boyunca şube önünde tedbir aldı.