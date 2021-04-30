Bankada parası olanlar dikkat! Sahte evrakla milyonluk vurgun!

S.M'nin (51) ifadesinde Haziran 2019'da bir arazisini 5,5 milyon lira bedelle satmak için ilan verdiğini, T.K'nin kendisine ulaşarak arazi için 6 milyon lira vereceğini ancak bankada bloke halde olan 20 milyon lirasını çekebilmek için mahsup etmek üzere borç istediğini söylediği öğrenildi.