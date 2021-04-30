CHP'li Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu hukuk bürosunun, Atakum Belediyesi'ni icraya verdiği ortaya çıktı.
BELEDİYEYİ İCRAYA VERDİ
Deveci Hukuk Bürosu'nda; Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci, Atakum Belediyesi avukatı Oğuzhan Öztürk, Mehmet Ertoy ve Merve Selin Cengiz adlı avukatlar bulunuyor.
Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu'nda çalışan avukat Mehmet Ertoy'un, Cemil Deveci'nin belediye başkanı olduğu Atakum Belediyesi'ni icraya verdiği öğrenildi.