



"Bir şirket düşünün, Atakum Belediyesi'ne Ağustos ayında 965,125 TL'lik sarf malzeme satıyor. Alacağının üçte birini tahsil etmesine rağmen Eylül ayında (hemen bir ay sonra) kalan tutar için icra takibi başlatılıyor. Durun şaşırmayın…"



"İcra takip sürecine baktığınızda CHP'li başkanın hukuk bürosunda çalışan iki avukattan birinin icra takibini başlattığı diğerininde zaten belediyenin avukatı olduğu anlaşılıyor."



"Özetleyecek olursak; doğrudan teminle iş bir şirkete veriliyor. Şirket, alcağının üçte birini tahsil ediyor. Kalan kısım için başkan Cemil Deveci'nin Hukuk Bürosu devreye girip Atakum Belediyesi'ne karşı icra takibi başlatıyor."