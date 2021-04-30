Son dakika: Valiliklerden çok kritik uyarı! Birçok ürünün satışına koronavirüs yasağı ve dışarıdan gelenlere...

Son dakika haberi... Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek tam kapanmaya girmiş durumda. Tam kapanma ile beraber Covid-19 salgınına karşı yeni önlemler de alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde il dışından gelenlerin 10 gün evlerinde izole edileceği ifade edildi. Ayrıca Ardahanda da ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin tam kapanma sürecinde satışı yasaklandı.