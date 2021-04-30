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    • 01.05.2021 02:28
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    Son dakika: Valiliklerden çok kritik uyarı! Birçok ürünün satışına koronavirüs yasağı ve dışarıdan gelenlere...

    Son dakika haberi... , koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek tam kapanmaya girmiş durumda. Tam kapanma ile beraber salgınına karşı yeni önlemler de alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde il dışından gelenlerin 10 gün evlerinde izole edileceği ifade edildi. Ayrıca da da ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin tam kapanma sürecinde satışı yasaklandı.

    Valiliklerden çok kritik uyarı!

    Son dakika haberi... Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek tam kapanmaya girmiş durumda. Tam kapanma ile beraber Covid-19 salgınına karşı yeni önlemler de alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde il dışından gelenlerin 10 gün evlerinde izole edileceği ifade edildi. Ayrıca Ardahanda da ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin tam kapanma sürecinde satışı yasaklandı.

    DIŞARIDAN GELENLER 10 GÜN İZOLE OLACAK
    Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

    Bu kapsamda yeni kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi büyükşehirlerden yaz dönemini ilimizde geçirmek için gelen vatandaşların evlerinde kendilerini 10 gün boyunca izole etmelerinin sağlanması, bu süreç boyunca hiçbir şekilde ev ziyaretlerinin yapılmaması, bu durumun köy muhtarı ve kolluk kuvvetleri tarafından denetiminin sağlanması konusunda karar verilmiştir."

        860 LİRA İLE 3 BİN 469 LİRA ARASINDA CEZA VAR
        Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarını ihlallerde, her birinde ayrı ayrı olmak üzere 860 lira ile 3 bin 469 lira arasında idari ceza uygulanacağı kaydedildi.

        MARKETLERDEKİ O ÜRÜNLERİN SATIŞINA YASAK
        Ardahan'da, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı bildirildi.

            Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tam kapanma sürecinde haksız rekabetin oluştuğunu, bunu engellemek amacıyla Valilik ile ortak kararın alındığını belirtti.

            Söz konusu karar ile esnaf için haksız rekabetin engellendiğini dile getiren Demirci şunları kaydetti:

            "Valimiz Hüseyin Öner ile birlikte yaptığımız görüşmede 'tam kapanma' sürecinde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olmasından dolayı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların satışa kapatılması kararı verildi.
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            Haberler Güncel Son dakika: Valiliklerden çok kritik uyarı! Birçok ürünün satışına koronavirüs yasağı ve dışarıdan gelenlere...