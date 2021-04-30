Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? 30 Nisan - 17 Mayıs sağlık ocakları çalışma saatleri!

Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye 18 günlük kapanma sürecine girdi. Vatandaşlar tam kapanmada sağlık ocaklarına gitmenin serbest olup olmadığını merak ediyor. Peki tam kapanmada sağlık ocakları açık mı?
TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Tam kapanmada Aile Hekimliği faaliyetlerine devam edecek. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak.
Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecek.
Sağlık ocakları sokağa çıkma yasağında açık mı?
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesini yayımladı. Listede sağlık kuruluşları çalışanlarının da kısıtlamadan muaf olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada "Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler." sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Sağlık ocakları nedir?
Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır.