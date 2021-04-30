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    • 30.04.2021 11:10
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    Tam kapanmada ? 30 Nisan - 17 Mayıs !

    Tam kapanmada ? 30 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma döneminde yasak kapsamında olan vatandaşlar evde olacak. Tam kapanmada sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki tam kapanmada nelerdir? ?

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? 30 Nisan - 17 Mayıs sağlık ocakları çalışma saatleri!

    Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye 18 günlük kapanma sürecine girdi. Vatandaşlar tam kapanmada sağlık ocaklarına gitmenin serbest olup olmadığını merak ediyor. Peki tam kapanmada sağlık ocakları açık mı?

    TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

    Tam kapanmada Aile Hekimliği faaliyetlerine devam edecek. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak.

    Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecek.

    Sağlık ocakları sokağa çıkma yasağında açık mı?

    İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesini yayımladı. Listede sağlık kuruluşları çalışanlarının da kısıtlamadan muaf olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada "Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler." sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

    Sağlık ocakları nedir?

    Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır.

        HASTANE RANDEVULARI NE OLACAK?

        Buna göre, tam kapanmada kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczaneler, veterinerler ve hayvan hastaneleri açık olacak.Hastane randevusu olanlar da randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

        Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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        Haberler Güncel Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? 30 Nisan - 17 Mayıs sağlık ocakları çalışma saatleri!