Marmaray sefer saatleri, tam kapanmada işe gidiş dönüş nedeniyle vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildiği açıklandı. Peki, Marmaray sefer saatleri nasıl? İşte 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma Marmaray sefer saatleri...
DÜZENLEME YAPILDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferlerinde düzenleme yapıldı.
İşte Marmaray sefer saatleri bilgisi...
"Tam kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferleri düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildi.
Bu kapsamda, Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan YHT, yüzde 50 kapasiteli hizmet verecek. Vatandaşlar tren biletini alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz edecek.