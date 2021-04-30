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    • 30.04.2021 10:53
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    nasıl? 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma sefer saatleri!

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya geçildi. Bu kapsamda kısıtlamadan muaf olup işe gidecek olanlar hakkında araştırma yapıyor. YHT, , Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferlerinde düzenleme yapıldı. İşte 29 Nisan-17 Mayıs

    Tam kapanma Marmaray sefer saatleri!

    Marmaray sefer saatleri, tam kapanmada işe gidiş dönüş nedeniyle vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildiği açıklandı. Peki, Marmaray sefer saatleri nasıl? İşte 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma Marmaray sefer saatleri...

    DÜZENLEME YAPILDI

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferlerinde düzenleme yapıldı.

    İşte Marmaray sefer saatleri bilgisi...

    "Tam kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferleri düzenlendi.

    MARMARAY SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildi.

    Bu kapsamda, Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan YHT, yüzde 50 kapasiteli hizmet verecek. Vatandaşlar tren biletini alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz edecek.

        Yeni YHT sefer saatleri şu şekilde uygulanacak:

        Ankara-İstanbul YHT kalkış saati 10.00 ve 17.00, İstanbul-Ankara YHT kalkış saati 10.00 ve 17.32, Ankara-Konya YHT kalkış saati 08.30 ve 18.00, Konya-Ankara YHT kalkış saati 08.30 ve 18.15, Konya-Eskişehir-İstanbul YHT kalkış saati 08.00 ve 17.30, İstanbul-Eskişehir-Konya YHT kalkış saati 08.02 ve 18.17.

        Tam kapanma öncesi satılan abonman ve bilet bedelleri nakit iade kuponuna çevrilerek, kesintisiz iade edilecek veya açık tarihli bilete çevrilebilecek.

        Konya-Karaman YHT bağlantılı otobüs seferleri yapılmayacak. Bölgesel tren seferleri 30 Nisan-16 Mayıs tarihlerinde durduruldu.

        Marmaray seferleri, Halkalı-Gebze hattında 30 dakika aralıklarla yapılacak. Başkentray ise Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek.
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