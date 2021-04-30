Marmaray sefer saatleri, tam kapanmada işe gidiş dönüş nedeniyle vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildiği açıklandı. Peki, Marmaray sefer saatleri nasıl? İşte 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma Marmaray sefer saatleri...

DÜZENLEME YAPILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferlerinde düzenleme yapıldı.

İşte Marmaray sefer saatleri bilgisi...