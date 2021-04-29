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    • 29.04.2021 11:54
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    Yarın vergi daireleri ve bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma tam kapanmada olanlar kısıtlamadan muaf mı?

    Bu akşam saat 19.00 itibariyle ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçiliyor. Geçtiğimiz günler tam kapanma ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesi merak edilen ve sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, yarın vergi daireleri ve bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma olanlar kısıtlamadan muaf mı? İşte merak edilen detaylar...

    Yarın vergi daireleri ve bankalar açık mı?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan tam kapanmaya geçiliyor. İçişleri Bakanlığı ise vatandaşların merak ettiği soruları tek tek yanıtladı. Bu bağlamda vergi borcu olanlar yarın banka ve vergi dairelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın vergi daireleri ve bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma tam kapanmada vergi borcu olanlar kısıtlamadan muaf mı? İşte merak edilenler...

    Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?

    Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

    Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli midir?

    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır.

    Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir.

        Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

        Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süre içerisinde avukatlar faaliyetlerini nasıl yürüteceklerdir?

        Genelge'nin ekinde yer alan "Muafiyet Yerler ve Kişiler" Listesinin 33 üncü ve 34 üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabii değildir.

        Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişiler (şoför, muavin, hostes vb.) şehirlerarası seyahat için izin almak zorunda mıdır?

        Yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve Genelgemizde muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca Seyahat İzin Belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.
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        Haberler Güncel Yarın vergi daireleri ve bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma tam kapanmada vergi borcu olanlar kısıtlamadan muaf mı?