Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan tam kapanmaya geçiliyor. İçişleri Bakanlığı ise vatandaşların merak ettiği soruları tek tek yanıtladı. Bu bağlamda vergi borcu olanlar yarın banka ve vergi dairelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın vergi daireleri ve bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma tam kapanmada vergi borcu olanlar kısıtlamadan muaf mı? İşte merak edilenler...

Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.