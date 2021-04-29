Tam kapanmada PTT noter kargolar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs arası PTT çalışıyor mu?

Tam kapanmada PTT noter kargolar açık mı? PTT çalışıyor mu? 29 Nisan - 17 Mayıs arası PTT noter kargolar açık mı kapalı mı sorularının cevapları sorgulanıyor. Tam kapanma sürecinde birçok kurum kapalı olacak. Yasaktan muaf olacak kişiler ve kurumlar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyuruldu. Peki tam kapanmada PTT noter kargolar açık mı olacak? İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle bu sorulara yanıt verdi.
TAM KAPANMADA PTT NOTER KARGOLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer verilen sokağa çıkma yasağından muaf kişiler listesinde PTT çalışanları ve nöbetçi noterlerin tam kapanma sokağa çıkma yasağından muaf oldukları yer alıyor.
Genelgeye göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları kısıtlamadan muaf olacak.
Ayrıca; Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri muaf olacak.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.