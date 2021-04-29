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    • 29.04.2021 13:01
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    Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! Tam isabetle vuruldu!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor" ifadelerini kullanıldı.

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor" ifadelerini kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! Tam isabetle vuruldu!