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    • 29.04.2021 14:04
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    açıklandı mı? isim listesi!

    açıklandı mı? başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Uygun fiyatlarla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin Adana Sarıçam'da inşa edeceği konutlara binlerce kişi başvuru yapmıştı. ne haberimizden ulaşabilirsiniz.

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    TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından Adana Sarıçam'da inşa edilecek 2. etap konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. TOKİ Adana Sarıçam hak saipleri kura çekilişiyle belirleniyor. Peki TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları haberimizde!

    TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

    Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Adana kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    PROJENİN DETAYLARI!

    1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 29 Nisan 2021 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine
    göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

    2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

    3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

    4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

    5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

    6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) başvurdukları kategori ile ilgili "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi" ni imzalayacaklardır

    7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 10 Mayıs 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
    imzalayacaklardır.

    8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 120 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

    9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

    10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 120,180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

    11) İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

        12) İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.

        13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

        14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul' ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
        sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

        15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 04 Mayıs 2021, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 01 Temmuz 2021, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 16 Ağustos 2021 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

        16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dâhilinde gerçekleştirilecektir.

        17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

        18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

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