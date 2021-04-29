TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları isim listesi!

TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Adana kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

PROJENİN DETAYLARI!

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 29 Nisan 2021 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine

göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).