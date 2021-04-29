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    • 29.04.2021 14:35
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    Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop "Yeni anayasanın kabulüyle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesinde müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    TBMM Başkanı'ndan yeni anayasa açıklaması

    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop "Yeni anayasanın kabulüyle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesinde müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Şentop "Demokrasinin en önemli unsurlarından sendikaların katkısıyla işçi ve çalışanların haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının korunması noktasında çalışmalar yapmak gerektiği açıktır" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni anayasa açıklaması