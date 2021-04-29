

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

(Rum lider) Toplantıya yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı.





RUM LİDERDEN SKANDAL İSTEK

Samimiyetsizliklerini yüzlerine vurmak görevimizdi. Rum lider Maraş'ın BM kontrolüne girmesini istedi.



KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.

Toplantının amacı ortak müzakere için yeni bir zemin arayışıydı. Egemen eşitliğe dayalı çözümü yazılı ve sözlü olarak konuştuk, KKTC'nin çabalarına da tam destek verdik. Rum tarafının Ada'nın tek taraflı hakimi gibi davrandığını biz de söyledik. Yeni düzenin artık iki devlet arasında olması gerektiğini söyledik. Kıbrıs Türklerinin statüsünün belirsiz kalacağını da özellikle belirttik. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı egemen eşitliğe karşı çıktı. Anastasiadis, 'Eşitlik verilirse, ortaklık işlevi olmaz' lafını tekrarladı, ayrıca BM Genel Sekreteri Guterres'in önerilerini de sık sık reddetti. Tatmininin limitini alaycı şekilde sorduk, tabi cevap veremediler, üstten üstten konuşmaya çalıştılar ve Sayın Tatar ve bizden gerekli cevapları aldılar.

SORU-CEVAP

Bundan sonraki süreç nasıl olacak?

Ersin Tatar: Benim egemenliğim vardır, bunu tartışmaya açmam. Bunun kabulünü istiyorum, bunun çözümüyle herkes çok şey kazanacaktır. Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Biz haklarımızı aramaya devam edeceğiz.

Bakan Çavuşoğlu: Bu süreçte biz 53 yıldır müzakere edilen bir modelin neden işlemediğini de anlatmaya devam edeceğiz. Kalıcı bir çözüm içinde olduğumuzu fakat dayatmaları da artık kabul etmediğimizi söyleyeceğiz.

Sadece Rum kesiminin çıkarlarını değil, KKTC'nin de haklarını kabul etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki 2-3 aylık süreçte kararlı sürecimizi sürdüreceğiz.

Rumlar sizce tam olarak ne istiyor?

Ersin Tatar: Federal bir çözüm söylüyorlar ama bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Biz bir anlaşma olacaksa mutlaka kendi devletimizin egemenliğinin tanınmasını istiyoruz. Vereceğim cevap Kıbrıs Rumların bizim noktamızdan uzak olduğu... Belgelerin sızdırılması konusunda söyleyecek hiçbir şey yoktur, karşı tarafın her zaman yaptığı oyunlardır bunlar. Orada gizli bir şey yok ama onların bu evrağı sızdırmaları ve algı yaratmak istemeleri hoş olmamıştır.

Bakan Çavuşoğlu: Bizim için sürpriz olmadı açıkçası... Geçmişte bu işi takip eden herkes bunun yeni bir şey olmadığını görebilir. Belgenin sızdırılmasına gelince, o bakımdan ahlaki olarak da etik olarak da değişmediklerini gördük. O zaman da en gizli belgeleri sızdırdılar.

Toplantı sırasınca her yeri arayarak Türkiye ve KKTC çözüm istemiyor gibi yalana dayalı kampanyaları sürdürmüşlerdir.

Garantör ülkelerin tutumu nasıldı?

Bakan Çavuşoğlu: Orta yolu bulmaya çalıştı, aynı şeyi İngiltere de yapmaya çalıştı. Egemen eşitlik konusunda beklentileri karşılamadığı için kendi düşüncelerimizi de paylaştık. En azından bir çaba sarf ettiler.



