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    • 29.04.2021 12:16
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    ’da eczanelere tam kapanma ayarı! Çalışma saatleri belli oldu!

    Son dakika haberleri… Tam kapanma kararının ardından vatandaşlar 'Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı?', 'Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri nedir?' sorularının yanıtlarını araştırıyordu. Tam kapanmaya sayılı saatler kala ’da eczanelerin çalışma saatleri belli oldu. İşte detaylar…

    Eczanelere tam kapanma ayarı! İşte çalışma saatleri

    'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

    İSTANBUL'DA TAM KAPANMADA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU
    ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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