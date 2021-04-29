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    • 30.04.2021 05:17
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    Son dakika: Karar 'de yayımlandı: 1 Temmuz 2021'de 'nden resmen çekiliyor

    Son dakika haberi... 1 Temmuz 2021'de 'nden resmen çekiliyor. Karar 'de yayımlandı. Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

    Son dakika haberi... 1 Temmuz 2021'de 'nden resmen çekiliyor. Karar 'de yayımlandı.

    İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ""nin, bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

    Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye 1 Temmuz 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekiliyor