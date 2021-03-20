Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendirdi. KADEM; "(İstanbul Sözleşmesi) Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada; KADEM'in, 'Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet' sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımların ısrarlı takipçisi olacağı ifade edildi.

"GERİLİM ÖZNESİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ DURUMDA"

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz."