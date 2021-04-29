



'KADİR, BİR KADIN DAHA ÖLMESİN DİYE YARDIMA GİTTİ'

Kadir Şeker'in avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin tüm itirazları reddederek yerel mahkemenin verdiği kararı onaylaması üzerine dosyayı Yargıtay'a taşıdı.



Avukatlar Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan tarafından yazılan dilekçede, Kadir Şeker'in yurttaşlık bilinci ile bir kadın daha ölmesin diye yardıma gittiği vurgulandı.Olayın kasten öldürme olmadığı belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:



"Ağlama sesini duyduğu bir kadına yurttaşlık bilinci içinde insani ve vicdani değerlerle yardıma gittiği, Kadir'in kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmediği, olayın tarafların yere düşmesi sonucu meydan geldiği, Kadir'in bir kadın daha ölmesin veya yaralanmasın diye üstün bir bilinç ile yardımcı olmak niyetiyle olayın olduğu bölgeye gitti.