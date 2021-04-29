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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Covid-19 vakalarının son on günde yüzde 30 oranında azaldığını açıkladı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.





Prof. Dr. Memişoğlu, "İstanbul'da Covid-19 vakalarımız son on günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla! İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.