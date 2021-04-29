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    • 29.04.2021 19:48
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    Son dakika: duyurdu: Mevcut 2 Mayıs'a kadar geçerli olacak!

    Son dakika haberleri... 'ndan ne ilişkin flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri; 2 Mayıs Pazar saat 24:00'a kadar geçerli olacak" ifadelerine yer verildi.

    Görev belgeleri o tarihe kadar geçerli olacak!

    'ndan ne ilişkin flaş bir açıklama geldi.

    Yapılan açıklamada "Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri; 2 Mayıs Pazar saat 24:00'a kadar geçerli olacak" ifadelerine yer verildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

    Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

    Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi.

    Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mevcut görev belgeleri 2 Mayıs'a kadar geçerli olacak!