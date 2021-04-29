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    • 29.04.2021 19:15
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    Gündemde tüm illerden yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı ve vatandaşlar özellikle çalışanlar ne kadar tatil yapacaklarını merak ediyor. Dinlenmek isteyenler , ? Sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Tam kapanmaya denk gelen bu süreçte kamu ve özel sektör çalışanları tatil kaç gün olacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

    Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Bereket ve rahmet ayı Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar koronavirüs salgınından dolayı bayramı sevdiklerinden uzak geçirmek zorunda kalacak. Vaka sayılarının yükselmesinin ardından 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tüm illerde tam kapanma uygulaması gerçekleşecek. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

    Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam 12 Mayıs'ta ise yarım gün izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

    İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

    Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

        Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

        Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

        Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır.

        Tüm İslam ülkelerinde kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazı kılar. Hocalar, Ramazan'ın önemine dair vaazlar verir. Uzun zamandır görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bir araya gelerek özlem giderir. Şehir dışında yaşayanlar ziyaret edilir. Tam bir kardeşlik havasında geçen bayramda da yardımlaşma sürer. Hazırlanan bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. En köklü geleneklerimizden bir diğeri ise bayramda küslerin barışmasıdır. Ramazan Bayramı tüm Müslümanların kardeş olduğunu hepimize bir kere daha hatırlatır.

        Bayramda mezarlıklar ziyaret edilir, bol bol sadaka dağıtılır. Gelen misafirlere ikramda bulunulur. Çocuklar şeker ve harçlıkla sevindirilir. Müslümanlar, hem yaşlıları ziyaret ederek hem de çocukları sevindirerek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş olur.
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        Haberler Güncel Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak?