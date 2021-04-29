Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Bereket ve rahmet ayı Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar koronavirüs salgınından dolayı bayramı sevdiklerinden uzak geçirmek zorunda kalacak. Vaka sayılarının yükselmesinin ardından 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tüm illerde tam kapanma uygulaması gerçekleşecek. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 GÜN TATİL Mİ OLACAK?
Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam 12 Mayıs'ta ise yarım gün izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.
Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.