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    • 28.04.2021 07:53
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    merkezli suç örgütü u! Düğmeye basıldı

    merkezli olarak 2 ilde düğmeye basan emniyet güçleri, suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 11 kişinin yakalanması için başlattı. Operasyonda bazı şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

    İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu! Düğmeye basıldı

    merkezli 2 ilde organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için başlatıldı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde, tefecilik, nitelikli yağma, silahlı tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karıştığı gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Devam eden operasyon kapsamında bazı şüphelilerin yakalandığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu! Düğmeye basıldı