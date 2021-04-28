Anneler günü çiçekçiler açık mı 2021? Sorusu merak edilip araştırılıyor. Hafta başında yapılan Kabine toplantısında Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda, 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecine dair sorulan sorular, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile cevap buldu. Peki, Anneler günü çiçekçiler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde çiçekçiler açık mı, çiçekçiler tam kapanmadan muaf mı? İşte cevabı!
ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?
Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir."
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? 2021 ANNELER GÜNÜ AYIN KAÇINDA?
2021 yılında mayıs ayının ikinci pazarı 9 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Dolayısıyla Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.