Anneler günü çiçekçiler açık mı 2021? Sorusu merak edilip araştırılıyor. Hafta başında yapılan Kabine toplantısında Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda, 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecine dair sorulan sorular, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile cevap buldu. Peki, Anneler günü çiçekçiler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde çiçekçiler açık mı, çiçekçiler tam kapanmadan muaf mı? İşte cevabı!