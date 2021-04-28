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    • 28.04.2021 13:19
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    'nde çiçekçiler açık olacak mı 2021? ? Çiçekçiler yasaktan muaf mı?

    çiçekçiler açık mı 2021? Sorusu merak edilip araştırılıyor. Hafta başında yapılan Kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda, 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecine dair sorulan sorular, genelgesi ile cevap buldu. Peki, günü çiçekçiler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde çiçekçiler açık mı, ? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Anneler Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı 2021?

    Anneler günü çiçekçiler açık mı 2021? Sorusu merak edilip araştırılıyor. Hafta başında yapılan Kabine toplantısında Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda, 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecine dair sorulan sorular, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile cevap buldu. Peki, Anneler günü çiçekçiler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde çiçekçiler açık mı, çiçekçiler tam kapanmadan muaf mı? İşte cevabı!

    ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

    Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir."

    Tam kapanmada neler yasak?

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? 2021 ANNELER GÜNÜ AYIN KAÇINDA?

    2021 yılında mayıs ayının ikinci pazarı 9 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Dolayısıyla Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.
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        Haberler Güncel Anneler Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı 2021? Tam kapanmada çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler yasaktan muaf mı?