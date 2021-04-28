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    • 28.04.2021 23:08
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    Son dakika! Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker , 2 asker yaralı

    Gelen son dakika haberine göre, , Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

    Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 şehit

    Son dakika haberi... 'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

    Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika! Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit, 2 asker yaralı