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    • 27.04.2021 09:17
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    • 27.04.2021 09:17
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    SON DAKİKA: Acı haberi MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu

    Son dakika haberine göre Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Acı haberi MSB duyurdu

    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

    ŞEHİT SAYISI 3 OLDU
    "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Acı haberi MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu