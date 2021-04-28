Twitter keşfet neden görünmüyor? Twitter'da keşfet sorunu nasıl çözülür? Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Milyonlarca Twitter kullanıcısı hesabına giriş yaptığında yandaki keşfet listesini göremeyince meraklandı ve uygulamada sorun olup olmadığını araştırıyor. Peki Twitter keşfet neden yok?
TWITTER KEŞFET NEDEN GÖRÜNMÜYOR?
Zaman zaman çöken Twitter'da keşfet kısmına erişim sağlanamıyor. Sorunun sadece Türkiye'de mi yoksa küresel çapta mı olduğu bilinmiyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
17 NİSAN'DA TWİTTER'A ERİŞİM SORUNU YAŞANMIŞTI
Twitter 17 Nİsan gecesindeki problemin giderilmeye çalışıldığına ilişkin açıklama yapmıştı.Downdetector'e binlerce kullanıcı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirdi. Şirket sorunun kaynağının ne olduğunu bildirmezken kısa sürede düzelteceklerini duyurdu.
Şirketin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde: "Bazılarınız için Tweetler yüklenmiyor olabilir. Bir sorunu çözmek için çalışıyoruz ve yakında zaman çizelgesine geri döneceksiniz."