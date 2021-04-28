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    • 28.04.2021 23:04
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Twitter’da hesabına giriş yapan kullanıcılar farklı bir sorunla karşı karşıya kaldı. Keşfet listesini göremeyenler merakla sorunu araştırıyor ve çözüm arıyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Twitter keşfet neden görünmüyor?

    Twitter keşfet neden görünmüyor? Twitter'da keşfet sorunu nasıl çözülür? Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Milyonlarca Twitter kullanıcısı hesabına giriş yaptığında yandaki keşfet listesini göremeyince meraklandı ve uygulamada sorun olup olmadığını araştırıyor. Peki Twitter keşfet neden yok?

    TWITTER KEŞFET NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

    Zaman zaman çöken Twitter'da keşfet kısmına erişim sağlanamıyor. Sorunun sadece Türkiye'de mi yoksa küresel çapta mı olduğu bilinmiyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    17 NİSAN'DA TWİTTER'A ERİŞİM SORUNU YAŞANMIŞTI

    Twitter 17 Nİsan gecesindeki problemin giderilmeye çalışıldığına ilişkin açıklama yapmıştı.Downdetector'e binlerce kullanıcı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirdi. Şirket sorunun kaynağının ne olduğunu bildirmezken kısa sürede düzelteceklerini duyurdu.

    Şirketin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde: "Bazılarınız için Tweetler yüklenmiyor olabilir. Bir sorunu çözmek için çalışıyoruz ve yakında zaman çizelgesine geri döneceksiniz."

        TWİTTER HAKKINDA

        Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı. 2020 yılında 339.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 17 Temmuz 2020 tarihinde Google Play Store'da 1 milyar kullanıcı sayısını aşmıştır.
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