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    • 28.04.2021 15:27
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    • 28.04.2021 15:27
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    Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı

    Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda "yaralama" suçundan kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan Y.D, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum M.G. ile "yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verilen M.E.B. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı

    Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    Operasyonda "yaralama" suçundan kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan Y.D, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum M.G. ile "yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verilen M.E.B. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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