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    • 28.04.2021 16:35
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    Yasakta metro çalışma saatleri değişti mi? 'da metro seferleri düzenlemesi!

    Tam kapanmada metro çalışma saatleri değişti mi? Sorusu gündem oldu. 29 Nisan yani yarın saat 19.00'da başlayacak ve yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma dönemine ilişkin yeni detaylar geliyor. Son olarak 'daki metro sefelerinde bir düzenlemeye gidildi. Peki, Yasakta metro çalışma saatleri değişti mi? İstanbul'da metro seferleri düzenlemesi!

    Tam kapanmada metrolar kaça kadar açık?

    Tam kapanmada metro çalışma saatleri değişti mi? Sorusu gündem oldu. 29 Nisan yani yarın saat 19.00'da başlayacak ve yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma dönemine ilişkin yeni detaylar geliyor. Son olarak İstanbul'daki metro sefelerinde bir düzenlemeye gidildi. Peki, Tam kapanmada metrolar kaça kadar açık? Yasakta metro çalışma saatleri değişti mi? İstanbul'da metro seferleri düzenlemesi!

    Açıklama Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer aldı.

    Buna göre; sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.



    Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

    M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
    M1B Yenikapı-Kirazlı
    M2 Yenikapı-Hacıosman
    M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
    M4 Kadıköy-Tavşantepe
    M5 Üsküdar-Çekmeköy
    M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
    T1 Kabataş-Bağcılar
    T4 Topkapı-Mescid-i Selam
    T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı



        Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

        M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
        F1 Taksim-Kabataş füniküler,
        T3 Kadıköy-Moda tramvay,
        TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
        TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.
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