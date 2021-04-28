Tam kapanmada metro çalışma saatleri değişti mi? Sorusu gündem oldu. 29 Nisan yani yarın saat 19.00'da başlayacak ve yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma dönemine ilişkin yeni detaylar geliyor. Son olarak İstanbul'daki metro sefelerinde bir düzenlemeye gidildi. Peki, Tam kapanmada metrolar kaça kadar açık? Yasakta metro çalışma saatleri değişti mi? İstanbul'da metro seferleri düzenlemesi!