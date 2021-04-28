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    • 28.04.2021 16:27
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    • 28.04.2021 16:27
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    'li 'ın katıldığı programa Başkan Erdoğan'a yönelik sözler nedeniyle para cezası

    (RTÜK), 'deki "Şimdiki Zaman", Tele1'deki "" programları ile 'nin "" dizisine, kanuna aykırı ifadelerin yayımlanması ve yayın haklarını ihlalleri dolayısıyla idari para cezası verilmesine karar verdi. 'li 'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle KRT'ye para cezası verildi.

    AA
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    Üst Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını inceledi.

    Toplantıda, 'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programının bir bölümünde kullanılan bazı ifadelerin, kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu tespit edildi.

    RTÜK üyeleri toplantıda, Grup Başkanvekili 'ın, konuk olduğu yayında Cumhurbaşkanı 'a, yargı kurumlarına ve 'ye yönelik ifadelerinin eleştiri sınırlarını aşan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğuna kanaat getirerek, yayıncı KRT'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

    Üst Kurul, Tele 1'de yayınlanan "" programının konuğu, siyasetçi 'nun, AK Parti'ye yönelik bir terör örgütünden bahseder bir üslupla sarf etmiş olduğu sözlerinin, siyasi partinin toplum nezdindeki itibarını zedeleyici bir niteliğe sahip olduğunu ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını tespit ederek, Tele 1'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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    Üst Kurul, her bölümü yoğun izleyici şikayeti alan "" dizisini de detaylı şekilde analiz etti. RTÜK üyeleri, dizinin bazı sahnelerinde milli, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden, ne ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığını belirledi.

    Dizide "" karakterinin, annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği tespit edildi.

    "Nalan" karakteri ile evlenme arifesindeki "'ın", evli bir kadın olan "" karakteriyle gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikayenin, Türk toplumu tarafından kabul görülmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğu da belirlendi.

    'da belirtilen "yayınlar manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Üst Kurul, 'ye idari para cezası verilmesine karar verdi.

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