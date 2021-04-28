Tam kapanmada kargo şirketleri çalışıyor mu, açık mı? Kargolar tam kapanmadan muaf mı olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. 26 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma uygulayarak koronavirüs vakalarını düşürmeyi amaçladıklarını açıkladı. Yeni genelgede tam kapanma kapsamında muaf olan yerlerin listesi açıklandı. Peki kargo şirketleri sokağa çıkma yasağından muaf mı olacak?
TAM KAPANMADA KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede kargoların çalışama saatlerine de yer verildi. Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf tutulacak.
TAM KAPANMADAN KİMLER MUAF?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde şu detaylar yer aldı;
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli
olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,