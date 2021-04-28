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    ve 'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    ve 'da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 29 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul ve Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu

    ve 'da sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken adreslere yapılan baskınlarda materyal ve doküman ele geçirildi.


    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul ve Tekirdağ'da sanal ortamda yasa dışı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatan şebekeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı.

    Polis ekiplerince şüphelilerin adres ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 38 cep telefonu, 750 sim kart, hafıza kartı, 11 bilgisayar, tablet bilgisayar, 3 USB bellek, 2 harici belek, pos cihazı, 16 banka kartı, 18 para transfer kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 188 fişek, kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermisi ile 19 bin 600 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, ele geçirilen materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

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