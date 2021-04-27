



DIŞİŞLERİ'NDEN TELEFON

DIşışlerı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın Saint-Die-Des- Vosges kentinde Ermeni bir grubun saldırısına uğrayan Türk aileyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kıran "Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir" dedi.

İŞTE ABD VE HDP'NİN GÖRMEDİĞİ GERÇEK KATLİAM

Türkiye'ye Ermeni soykırımı iftirası atan ABD Başkanı Biden ile HDP, Ermenilerin masum sivillere yönelik katliamlarını ya bilmiyor ya da görmezden geliyor. Anadolu Ajansı arşivinde yer alan, Erzurum ve Iğdır'daki köylerde Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarına kanıt olacak görüntüleri yayımladı.