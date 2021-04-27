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    • 27.04.2021 07:34
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    Biden'ın 1915 kararı sonrası provokatörler 'da sahnede! İşte ABD ve HDP'nin görmediği gerçek katliam

    ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal ifadeleri, bazı provokatörlerin kaos iştahını kabarttı. ’nın Nancy kentinde 40 kişilik bıçaklı-sopalı Ermeni grup, Türk aileye saldırdı. Biri ağır 4 yaralı var. Öte yandan Türkiye'ye Ermeni soykırımı iftirası atan ABD Başkanı Biden ile HDP, Ermenilerin masum sivillere yönelik katliamlarını ya bilmiyor ya da görmezden geliyor. Arşivden çıkan fotoğralar, ve Iğdır'daki köylerde Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarına kanıt olacak nitelikte. İşte ABD ve HDP'nin görmediği gerçek katliam.

    Provokatörler Fransa'da sahnede!

    ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal ifadeleri bazı provokatörlerin iştahını kabarttı. Fransa`nın Nancy kentine bağlı Saint Dieacute des Vosges kasabasında 24 Nisan'da 40 kişilik bıçaklı, sopalı Ermeni grup Türk aileye saldırarak biri ağır 4 kişiyi yaraladı. Olay şöyle gelişti: Karabağ`da Ermeni ordusunda komando olarak görev yapan, radikal Ermeni organizasyonuna mensup bir genç ile bir Türk genci arasında tartışma çıktı.

    Bölgedeki Türk büyükler, Ermeni gencin ailesiyle görüşerek olayı yatıştırdı. Ancak Ermeni genç ertesi gün 10 araba ve tamamı bıçaklı-sopalı 40 kişilik bir grupla Türk ailenin Kellerman Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Ermeni grup ilk olarak kapıda baba Ali Çolak'ı (48) başından yaralayarak eve girdi. Aile üyelerinden Halil Çolak (22), Serpil Çolak (46) ve ailenin damadı Ramazan Yapsar'ı (28) yaralayan gözü dönmüş grup, olayı evin hanımı Serpil Çolak'ın üstüne kaynar su dökmeye kadar vardırdı. Halen Nancy Santral Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Halil Çolak'ın kafatasında 3 çatlak olduğu öğrenildi.

    FRANSIZ POLİSi, MAĞDURU DEĞİL SALDIRGANI KORUDU!
    Saldırgan grup hiçbir polis müdahalesiyle karşılaşmadan ellerini kollarını sallayarak oturdukları semte döndü. Bu arada Fransız polisi saldırıya uğrayan Türk aileyle ilgilenmek yerine saldırgan Ermeni grubun oturduğu sokağı abluka ve koruma altına aldı. Sabah'ın haberine göre, aile üyelerinden Sinan Çolak "Fransız polisinin tavrı anlaşılır gibi değil. Türk yetkilileri göreve çağırıyorum" dedi. Bölgedeki Türkler, olayın şokunu yaşayan aileye 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunuyor.



        DIŞİŞLERİ'NDEN TELEFON
        DIşışlerı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın Saint-Die-Des- Vosges kentinde Ermeni bir grubun saldırısına uğrayan Türk aileyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kıran "Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir" dedi.

        İŞTE ABD VE HDP'NİN GÖRMEDİĞİ GERÇEK KATLİAM
        Türkiye'ye Ermeni soykırımı iftirası atan ABD Başkanı Biden ile HDP, Ermenilerin masum sivillere yönelik katliamlarını ya bilmiyor ya da görmezden geliyor. Anadolu Ajansı arşivinde yer alan, Erzurum ve Iğdır'daki köylerde Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarına kanıt olacak görüntüleri yayımladı.

        Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi.


        Kazılarda 28 Mayıs 2003'te Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gedikli Köyü'nde Ermeni çeteler tarafından öldürülen Türklere ait iskeletler bulundu. Iğdır'ın Hakmehmet Köyü'nde Ermeni çetelerce öldürülüp su kuyusuna atılan cesetler 6 Ekim 1999'da bulundu.

        O katliamdan sağ kurtulan 92 yaşındaki Hacı Oruç Türkeli'nin acı içinde iskeletlere bakması yürek dağlayan bir kare.



            28 Şubat 1986'daki kazılarda da Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeni çetelerce topluca katledilen Türkler'e ait kemikler bulundu. 7 Temmuz 1993'teki kazıda Erzurum Pasinler'de Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Türkler'in kemikleri bulundu. Erzurum Yeşilyayla'da da Türkler'e ait toplu mezar bulundu.


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