Tam kapanmada hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? Tam kapanma hastane randevuları iptal mi?

İZİN BELGESİ OLMAYANLARA BİLET SATIŞI YAPILMAYACAK

Tam kapanma sürecinde uçak, gemi, tren veya otobüs bileti almak isteyenlere seyahat izin belgesi sorulacak, izin belgesi olmayanlara bilet verilmeyecek. Uçak hariç tüm toplu ulaşım araçlarında ise yüzde 50 kapasiteli yolcu taşımacılığı yapılacak. Acil çağrı, sağlık ve güvenlik hizmetleri haricinde bulunan tüm kamu kurumları ise en fazla yüzde 50 kapasiteyle işçi çalıştırabilecek.

TARIM İŞÇİLERİ ESKİ GENELGE ESASLARINA GÖRE HAREKET EDECEK

İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri için, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı alınacak. Mevsimlik tarım işçileri, iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda İçişleri Bakanlığınca yeni bir genelge yayımlanıncaya kadar 3 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan genelgedeki esaslara göre hareket edecek.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının konut sitelerinde de uygulanması için site yönetimlerine sorumluluk verilecek. Kısıtlama süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alınacak, hayvan barınakları, park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacak.

ÜLKE GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI DENETİMLER YAPILACAK

Kısıtlama boyunca, kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı ve geniş katılımlı denetim faaliyetleri yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair sahte belge düzenlenmesi, özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması, fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı, Çiftçi Kayıt Belgesinin amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü sağlanacak.

Şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak, toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edilecek.