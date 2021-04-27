Tam kapanma alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı var mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tekeller kapalı mı?

Tam kapanmada alkol satışının yasak olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Tekellerin kapalı olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Alınan karar gereği 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma yaşanacak. Tam kapanma sürecinde nelerin yasak olduğu İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurulmuştu. Peki tam kapanma alkol satışı yasak mı? Alkol yasağı var mı?
TAM KAPANMA ALKOL SATIŞI YASAK MI?
Alkol satışına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Genelgede buna ilişkin bir ifade yer almıyor.
TEKELLER KAPALI MI?
29 Nisan-17 Mayıs arasında tekel bayilerinin yasak olup olmayacağı tartışılırken, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, açıklanan genelge sonrası tekel bayilerinin de kapanma süresi boyunca 10.00-17.00 arasında açık olacağını, yasak kapsamında olmadığını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Aybaş, "Bizler açığız" ifadelerini kullandı. Ancak alkol satışıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.