Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gıda sektöründe faaliyet gösteren bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidebilecek. Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları aynı saatler aralığında adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Market zinceleri ise pazar günleri kapalı kalacak. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları, 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat, bu tarihten sonra ise saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri tarafından sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler haricinde ise tüm ofis ve iş yerleri kapalı olacak ve yüz yüze hizmet veremeyecek.

Konaklama yerleri ise sadece zorunlu durumlara bağlı olarak rezarvasyon yaptıran kişilere hizmek verebilecek. Turistik amaç doğrultusunda kısa süreliğine ülkede bulanan turistler ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde olan vatandaşlar ise 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden Vefa Sosyal Destek Grupları ile iletişime geçerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek.