Mustafa Çalım kimdir, nereli? Şehit er Mustafa Çalım kaç yaşındaydı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında 3 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Bu askerlerden birinin de sözleşmeli er Mustafa Çalım olduğu açıklandı. Bu noktada vatandaşlar, Mustafa Çalım kimdir? Şehit Mustafa Çalım nereli? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!
MUSTAFA ÇALIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Mustafa Çalım TSK'nın Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediiği Pençe- Şimşek, Yıldırım Operasyonlarında şehit düşmüştür.
Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım teröristlerce yerleştirilen EYP'ye basması sonucu şehit düşmüştür.
Mustafa Çalım, aslen Osmaniye'lidir. Milli Savunma Bakanlığı Mustafa Çalım'ın şehadet haberini "Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe- Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, el yapımı patlayıcıya (EYP) basma neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.