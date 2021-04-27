Mustafa Çalım kimdir, nereli? Şehit er Mustafa Çalım kaç yaşındaydı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında 3 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Bu askerlerden birinin de sözleşmeli er Mustafa Çalım olduğu açıklandı. Bu noktada vatandaşlar, Mustafa Çalım kimdir? Şehit Mustafa Çalım nereli? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!