Zeytin Dalı Harekatı hatırası olarak Suriye'de kurulan dostluk bağlarının ve hayatı normale döndürme çabalarının ve barışın simgesi olan zeytin ağacının vatan topraklarına katılması ve yeşermesi, kurulan barışın kardeşliğin ve huzur ortamının bir kanıtı olarak gelecek nesillere aktarılarak, bir simge olarak büyütülmesi amacıyla zeytin fidesi takdim edildi.