Terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytindalı Harekatı kapsamında 6 ay önce Suriye'ye bağlı Cinderes'te görevlendirilen ve Cinderes Jandarma Komutanlığınca törenle karşılanan Bingöl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev alan Mehmetçik, Cinderes bölgesindeki görev sürelerini tamamlayarak Bingöl'deki birliklerine yine törenle uğurlandılar.
Törende, Bingöl JÖH Tabur Komutanlığı adına Cinderes Jandarma Komutanı Yarbay Yıldırım Özbaş'a Eylül 2020-Mart 2021 Hizmet anısı olarak plaket verildi.
Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Racu'da kaldığı evin fotoğrafı ve Cinderes'ten alınan toprak cam kavanoza doldurularak Bingöl'e gönderilmek üzere askerlere teslim edildi.