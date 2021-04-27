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    • 27.04.2021 18:11
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    'nin Cinderes beldesinde görevini tamamlayan törenle 'deki birliğine uğurlandı

    Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev alan , 6 Eylül 2020 tarihinde na katılarak Zeytindalı Harekat bölgesinde kendilerine verilen görevlerini başarıyla tamamlamalarının ardından törenle birliklerine uğurlandı.

    İHA
    Mehmetçiğe Suriye'nin Cinderes beldesinde uğurlama

    Terör örgütü mensuplarının sınır bölgesinden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytindalı Harekatı kapsamında 6 ay önce Suriye'ye bağlı Cinderes'te görevlendirilen ve Cinderes Jandarma Komutanlığınca törenle karşılanan Bingöl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev alan Mehmetçik, Cinderes bölgesindeki görev sürelerini tamamlayarak Bingöl'deki birliklerine yine törenle uğurlandılar.

    Törende, Bingöl JÖH Tabur Komutanlığı adına Cinderes Jandarma Komutanı Yarbay Yıldırım Özbaş'a Eylül 2020-Mart 2021 Hizmet anısı olarak plaket verildi.

    Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Racu'da kaldığı evin fotoğrafı ve Cinderes'ten alınan toprak cam kavanoza doldurularak Bingöl'e gönderilmek üzere askerlere teslim edildi.

        Cinderes Jandarma Komutanı Yarbay Yıldırım Özbaş tarafından Türk Bayrağını öperek Bingöl JÖH Tabur Komutanlığı askerlerine teslim etti.

        Zeytin Dalı Harekatı hatırası olarak Suriye'de kurulan dostluk bağlarının ve hayatı normale döndürme çabalarının ve barışın simgesi olan zeytin ağacının vatan topraklarına katılması ve yeşermesi, kurulan barışın kardeşliğin ve huzur ortamının bir kanıtı olarak gelecek nesillere aktarılarak, bir simge olarak büyütülmesi amacıyla zeytin fidesi takdim edildi.

        Tören sonrası Yarbay Yıldırım Özbaş, komutanlar ve askerlerle tek tek tokalaşarak teşekkür edip askerleri selamlayarak vatan topraklarına uğurladılar.

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