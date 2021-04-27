



Osmanlı Devleti bir isyanla karşı karşıya kalmıştır. Yer değiştirme şeklinde Ermeni çetecilerine karşı bir tedbir konulmuştur. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin özgüvenli tarihi ve hukuksal dayanaklarını gösteren atılımlar yapmıştır ve bir çağrıda bulunmuştur. Nitekim ABD'li tarihçilerin yazdığı bir mektup vardır. NY Times ve Washington Post gazetelerinde yayınlanmıştı. 69 Amerikalı tarihçi bu mektubu kaleme almıştı. Biden'ın da içinde bulunduğu senatörlere yazıyorlar. 1915 olaylarının herhangi bir şekilde soykırım olarak adlandırılamayacağı şeklinde, 1915 olaylarının karmaşık, tartışmalı doğasına dikkat çeken bir mektup. Biden hangi dayanaklarla bu ifadeye ulaşmış bilmemiz mümkün değil. Ermenistan ile aramızda güven verici adımların atılması için adımlar atılmıştır. Bu eylem planı Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Tarihçiler tartışsın diyorsunuz, Ermenistan tarafı gelmiyor. Ortaya çıkan sonuç nettir. Türkiye özgüven ile bu meseleye yaklaşırken Ermenistan tarafı kaçmıştır.

Bundan nemalanan, birçok odak vardır. Ve bu lobi, siyasetleri rehin alan bir tavır içindedir. Açıklamanın zamanlaması da yanlış olmuştur. Normalleşme çalışmalarını sabote etmektir. Hukuki açıdan bir etkisi yoktur.

Türkiye'de bir arada yaşama geleneğini sürdürüyoruz. Aramızda ayrılık gözetmiyoruz. Bu iftirayı reddediyoruz. böyle bir soykırım olmamıştır. Biden bu açıklama ile çok kötü bir gelenek başlatmıştır.



"ARŞİVLERİMİZ AÇIKTIR"

Bir kere daha bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu milletimize dönük bir iftira olarak kabul ediyoruz. Reddediyoruz. Ne oldu bilmek isteyenler için arşivlerimiz açıktır. Cumhurbaşkanımız da bunu sürekli dile getiriyor. Türkiye her zaman hazırdır. Bu, Türkiye açısından bir sonuç doğurmayacaktır. Biden'ın açıklamasının negatif sonuç doğuracağı taraf Ermenistan'dır. Normalleşme sürecini kaçırmıştır.