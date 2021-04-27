Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları için 'Soykırım' ifadesi kullanmasına tepki gösteren Çelik, "Hukuki dayanakla ilgisi olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Tamamen yanlış ve reddedilmesi gereken bir söylem." dedi.
İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;
Diyarbakır annelerimizin eylemi sürüyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kaçırılan 83 çocuğun yaşı 18'in altında. Terör örgütünün acımasızlığını ortaya koyan bir tablodur bu.
BIDEN'IN 'SOYKIRIM' İFADESİ
1915 olayları konusunda ABD'de sürdürülen geleneksel politika ilk defa bir Amerikan başkanı tarafından terk edilmiş oldu. Asla kabul etmeyiz ve şiddetli bir biçimde kınadığımızı ifade ediyoruz. Hukuki temeli olmayan, tarihi dayanağı olmayan bir yaklaşımdır. İlk defa bir ABD Başkanı'nın böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz. Maalesef son derece dar bir bakış açısı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 1915 olaylarında soykırım olarak adlandırılabilecek bir içeriğin olmadığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Tarihi açıdan, siyasi açıdan ve hukuki açıdan Sayın Biden'ın söylemi yanlış bir söylemdir.