Oruç ne zaman bitecek? 2021 Ramazan son gün ne zaman? Orucun son günü hangi gün?

Ramazan son gün ne zaman? 2021 oruç ne zaman bitecek? Orucun ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Ramazan Bayramı'nda tam kapanma uygulanacak. Vatandaşlar oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazan ayının son gününe kadar oruçlar tutulmaya devam edecek. Peki oruç ne zaman bitecek?
ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK?
Bugün oruç ibadetinin 12. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 18 gün kaldı.
Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi